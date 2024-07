Activiteiten voor Loenense ouderen

LOENEN – Ook in de zomermaanden hebben de ouderen behoefte aan gezelligheid. Ontmoetingscentrum De Bruisbeek gaat dan ook gewoon door met de activiteiten. Het bestuur wijst ouderen in Loenen op de wekelijks soosmiddag in de grote zaal. Er wordt door ongeveer dertig personen gezellig gekaart. Er is keuze uit kruisjassen, klaverjassen en jokeren. Ook gaan wekelijks een paar personen rummikuppen. Wie interesse heeft, kan op dinsdagmiddag om 14.00 uur binnenlopen.

Om de twee weken op de dinsdag om 14.00 uur is er in de Bruisbeek ook een smakelijke en gezellige maaltijd voor de ouderen. Op 6 augustus is de volgende maaltijd. Wie mee wil eten, dient zich vooraf op te geven bij Klazien Drent, 06-51503105 of Hanny van Ark, 055-5052051.