Activiteiten bij Kindervreugd

DOESBURG – In de maand augustus zijn er weer diverse activiteiten te doen bij Speeltuin Kindervreugd in Doesburg. Op vrijdag 2 augustus is er om 19.30 uur een bingo. De zaal is open vanaf 18.30 uur. Zaterdag 10 en 24 augustus wordt er om 19.00 uur een kinderbingo gehouden. Zondag 25 augustus is er een bingo die toegankelijk is vanaf 16 jaar. Aanvang is 13.30 uur, de zaal is open vanaf 12.30 uur.

Ook is er elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur een kaartmiddag.