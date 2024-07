Achtste editie Proef Keppel op Van Panhuysbrink

HOOG-KEPPEL – De Burgemeester van Panhuysbrink in Hoog-Keppel is zaterdag 6 juli het toneel voor de achtste editie van Proef Keppel. Inwoners van Hoog- en Laag-Keppel en Eldrik zijn uitgenodigd voor ‘een zomers evenement, waar proeven en genieten centraal staan’.

Van 16.00 tot 21.00 uur staan er diverse kramen op het plein, die elk hun eigen specialiteit hebben. Lokale, vers bereide producten staan centraal. “Er is een sterke link met de regio, maar we laten ons daarbij inspireren door smaken en producten van elders”, zegt Roeland Van der Velden van het organiserende KeppelCultuur. “Zo zijn er voor de tweede keer Turkse mezze, vorig jaar een enorme hit. Ook de kraam met Aziatische lekkernijen is er weer bij.” Broodje Bram maakt dit jaar z’n debuut op Proef Keppel, met verse broodjes kip en pulled pork. Daarnaast is er kaas van Kaasmakerij Köning.

Natuurlijk zijn ook lekkere drankjes verkrijgbaar. Er wordt ook wijn en bier geschonken, kunstschilder Ben van der Roer toont zijn aquarellen en er live muziek door Steve Nippels.