Aanmelden voor de Gelderse Waarde-Ring

REGIO – Provincie Gelderland reikt dit jaar voor de tweede keer de Gelderse Waarde-Ring uit. Dat is een onderscheiding voor mensen die zich bijzonder inzetten om burgers en boeren dichter bij elkaar te brengen. Nomineren kan nog tot 1 augustus. De Waarde-Ring wordt in oktober uitgereikt tijdens de Week van ons Eten.

De Waarde-Ring is een initiatief van de Week van Ons Eten en is bedoeld om mensen in het zonnetje te zetten die de verbinding tussen boeren en burgers versterken. Het zijn zeker niet alleen boeren of tuinders die in aanmerking komen. Er zijn vaak ook andere schakels die de verbinding leggen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een landwinkel, of een bakker die brood bakt van tarwe uit de regio. Een agrariër die zijn erf openstelt, of verse producten vanuit zijn bedrijf verkoopt. Maar ook de vrijwilliger die lokale producten rondbrengt en de juf of meester die excursies organiseert.

Op 10 oktober houdt provincie Gelderland een feest om Gelderse boeren en tuinders in het zonnetje te zetten. Alle genomineerden worden hiervoor uitgenodigd. Drie van hen ontvangen die avond de Waarde-Ring. Een selectiecommissie zal de genomineerden beoordelen. Er zijn daarbij drie categorieën: educatie, innovatie en extensieve landbouw, zoals biologische of natuurinclusieve landbouw.

Vorig jaar werd de Gelderse Waarde-Ring voor het eerste uitgereikt. Toen ontvingen Richard Hardeman van de Groenerie in Harskamp, Catrien Weijers van melkveebedrijf De Genders in Giesbeek en Rob Nieuwenhuis van ZONvarken in de Heurne de Gelderse Waarde-Ring.