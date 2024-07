Aandacht voor langer thuiswonen

ROZENDAAL/VELP – Organisaties die ouderen kunnen bijstaan in het ‘vitaal en veilig thuis blijven wonen’ kwamen op maandag 17 juni bij elkaar in Nieuw Schoonoord in Velp. Zij kwamen nar een netwerkbijeenkomst, georganiseerd door Stichting Stoer.

Er waren deze middag onder andere brandweerlieden aanwezig, evenals een casemanager dementie, een fysiotherapeut en een wethouder. De aanwezigen gingen actief het gesprek met elkaar aan en keken naar kansen en mogelijkheden voor de senioren in Rheden en Rozendaal.

De aanleiding was het huisbezoekproject ‘Vitaal & Veilg Thuis’. De afgelopen tijd heeft Stoer alle inwoners ouder dan 70 jaar in Velp-Zuid en Rozendaal een brief gestuurd met de vraag waar ze behoefte aan hebben. Om die vraag te beantwoorden, kregen de mensen huisbezoek van een vrijwilliger.

Brandveiligheid

Zo’n 30 procent van de aangeschrevenen deed uiteindelijk mee aan het onderzoek. Ze gaven vooral aan dat ze meer wilden weten over veilig kunnen wonen. Het ging dan om brandveiligheid en de bescherming tegen inbrekers. Verder zijn de senioren nieuwsgierig naar aanpassingen in hun woning, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Er zijn ook 70-plussers die behoefte hebben aan hulp in en om huis. Ook bewegen is een issue. Er is interesse voor fittesten en valpreventie. De inwoners die hebben meegedaan, zijn in contact gebracht met organisaties die hen kunnen helpen.

Huisbezoek

Momenteel richt het project ‘Vitaal & Veilg Thuis’ zich op de ouderen in Velp-Noord. Een deel van de 70-plussers daar heeft al een brief gekregen met de vraag of ze huisbezoek willen ontvangen. Het komend jaar krijgt de rest van deze senioren ook een brief. Daarna richt het project zich op andere dorpen in de gemeente Rheden.

Stichting Stoer roept de senioren op om vooral mee te doen. “De gesprekken geven een verhelderend beeld voor zowel de betreffende inwoner als voor de organisaties in de gemeente Rheden. Het is een uitgelezen kans om seniorenbehoeften op de kaart te zetten”, aldus de organisatie. Iedereen die meer wil weten over het project kan bellen met coördinator Heidi Nusselder via 06-11608924 of mailen naar heidinusselder@stichtingstoer.nl.

Foto: Stichting Stoer

Verschillende organisatie spraken in Velp over hoe ze ouderen kunnen helpen veilig en vitaal thuis te blijven wonen