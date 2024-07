36 teams strijden op het Dremptse strand

DREMPT – Een recordaantal deelnemers stond zaterdag 29 juni op het Dremptse strand. Maar liefst 36 teams hadden zich aangemeld voor het ‘Loonbedrijf Seegers Beachvolleybaltoernooi Drempt’. Het toernooi wordt elk jaar georganiseerd door Carnavalsvereniging de Blauwe Snep. Onder een blauwe lucht, met zomers temperaturen en in een heerlijk zonnetje werd er fanatiek gestreden. DJ Jeremy Derksen kreeg de sfeer er lekker in met zijn muziek. Het toernooi was alleen voor de volwassenen, maar de kinderen werden zeker niet vergeten. Zij konden zich uitleven op een van de twee springkussen, zich laten schminken of een glitter-tattoo laten zetten.

Foto: Peter Bakker