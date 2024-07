35 Sollicitanten voor Bronckhorster burgemeesterspost

GEM. BRONCKHORST – Er zijn 35 sollicitatiebrieven binnengekomen voor de functie van burgemeester van de gemeente Bronckhorst. Een aantal van hen wordt uitgenodigd voor een gesprek, dat in augustus zal plaatsvinden.

Van de 35 sollicitanten zijn er elf vrouwelijke kandidaten. Verder gaat het om vier (oud-)burgemeesters, negentien (oud-)wethouders, één (oud-)heemraad en vier (oud-)volksvertegenwoordigers bij het Rijk, provincie of gemeente. De overige zeven kandidaten zijn afkomstig uit diverse andere disciplines, zoals de overheid of dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 41 tot 66 jaar.

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft een profielschets vastgesteld, die als basis dient voor de benoemingsprocedure. De commissaris van de Koning en de kabinetschef voeren in augustus gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreken zij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Bronckhorst. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen, waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

De vertrouwenscommissie geeft vervolgens een advies aan de gemeenteraad en die stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. Naar verwachting gebeurt dit eind oktober.

De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend, is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarschijnlijk in januari, waarna de burgemeester officieel in functie is.