Zwemvierdaagse Loenen uitgesteld

LOENEN – In verband met het koude en slechte weer heeft de organisatie van de Zwemvierdaagse in zwembad Molen-Allee in Loenen besloten het evement te verplaatsen. Er zou vorige week worden gezwommen, maar het weer maakte het niet erg aanlokkelijk om het water in te gaan. Nu het mooie weer in aantocht lijkt, is besloten de vierdaagse toch te laten plaatsvinden. Iedereen die dat wil kan komen zwemmen op dinsdag 2, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juli. Op deze vier avonden kan men vanaf 18.00 uur weer baantjes trekken in het zwembad, dat in een gezellige sfeer is gebracht. Op de slotavond is er muziek.