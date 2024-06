Zwemvierdaagse in bad Molen-Allee

LOENEN – Zwemlustigen uit Loenen en omliggende dorpen komen op dinsdag 18, woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 juni weer naar het zwembad Molen-Allee in Loenen om een sportieve prestatie te leveren. Op deze dagen wordt de jaarlijkse zwemvierdaagse gehouden en er worden veel deelnemers verwacht.

Het personeel van het zwembad maakt er en feestweekje van. Het complex is dan feestelijk versierd met vlaggetjes en er klinkt vrolijke muziek. Er staat alle vier dagen een springkussen waar de jeugd zich kan vermaken. Er wordt ook gezorgd voor een gezonde snack. Op vrijdag 21 juni, de slotavond, is DJ Henk Hoekman present om er een vrolijke avond van te maken met plaatjes uit zijn rijke verzameling. De snackwagen is er dan ook weer.

Er kan dagelijks gezwommen worden van 18.00 tot 20.00 uur om de baantjes te trekken. Een aantal vrijwilligers staat dan paraat om alles in goede banen te leiden. Op woensdagavond kan er tot 19.30 uur worden gezwommen voor de medaille omdat het dan tijd is voor het trimzwemmen. Ook wordt er wekelijks geoefend met het watergymmen. Vorig jaar is hiermee gestart en toen was er een grote belangstelling. Ook nu worden er weer velen verwacht. Aansluitend wordt er aan aquajogging gedaan. Dit alles iedere week op de woensdagavond in het Loenense bad.

Zaterdagmorgen geeft badmeester Hans Verlangen ook zweminstructies aan degenen die minder vlot kunnen zwemmen. Opgave voor de zwemvierdaagse is alle dagen mogelijk aan de kassa van het bad.