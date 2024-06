Zorgen over prijzen woningen Wemmerse Woerden

DOESBURG – Van welke prijsklasse worden de nieuwe woningen in de nieuwe buurt Wemmerse Woerden? En hoe zit het nou met de pachtovereenkomst die er op een groot deel van de grond rust? Dat waren de belangrijkste vragen die woensdag 12 juni aan bod kwamen tijdens de commissievergadering van de gemeente Doesburg, waarin werd gesproken over het stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitsplan.

Wemmerse Woerden, voorheen bekend als ‘buurtje Wemmersweerd’, wordt een uitbreiding van de wijk Beinum. De wijk wordt gerealiseerd op circa 14 hectare, nu nog agrarische, grond en er is plek voor ruim driehonderd woningen. Hiermee wil Doesburg niet alleen voldoen aan de lokale woonbehoefte, maar ook landelijk een steentje bijdragen aan het terugdringen van het tekort aan woonruimte.

Percentages

Wat voor soort woningen daar precies komen, daar wilden de gemeenteraadsleden graag meer over weten. Zo was Nicole Hammink van de SP van mening dat er te weinig wordt gebouwd in de sector sociale huur. “Koopwoningen worden meer gekocht door mensen van buiten Doesburg, terwijl sociale huur meer is voor mensen ín Doesburg. Daarmee voldoen we aan de lokale woonbehoefte”, zei ze. Ze vroeg om specificatie, evenals D66’er Laszlo Glasek, die 47 procent ‘middeldure huur en/of betaalbare koop tot 390.000 euro’ een te ruim begrip vond.

Wethouder Birgit van Veldhuizen legde uit dat de percentages (20 procent sociale huur, 47 procent middeldure huur en betaalbare koopwoningen en 33 procent duurdere koop, red.) vastliggen, omdat deze zo zijn besloten in de woondeal met de regio. “Het klopt wel dat daar 30 procent sociale huur in staat en wij hier als college 20 procent van hebben gemaakt, omdat Doesburg al meer sociale huur heeft dan de landelijke norm. Als we naar een betere verdeling willen, zullen we op sommige plekken iets minder moeten doen.”

De exacte verdeling binnen die drie groepen moet nog worden gemaakt. Van Veldhuizen deelt de zorgen van de raadsleden over de prijs tot 390.000 euro voor ‘betaalbare huur’. “Dat is voor heel veel mensen niet haalbaar. We gaan dus zeker met de projectontwikkelaar in gesprek om te kijken wat we kunnen met de prijs.”

Pachtovereenkomst

Inspreker Jan van Amstel van Stichting Behoud Boerenlandschap Beinum bracht ter sprake dat de pachtovereenkomst, die er momenteel ligt tussen de eigenaar van de grond en de agrariër die er gebruik van maakt, niet kan worden ontbonden. Dit riep veel vragen op bij de raadsleden, maar wethouder Van Veldhuizen verzekerde hen dat de projectontwikkelaar heeft laten weten dat dit geen belemmering vormt. Daarbij is het ‘niet het probleem van de gemeente’, zei de wethouder. “Wij hebben het verzoek van de projectontwikkelaar die hier woningen wil bouwen en het is zijn probleem hoe hij met pacht omgaat. Ik ga ervan uit dat als een projectontwikkelaar met een plan komt om woningen te bouwen, dat hij goede afspraken heeft over de pacht. En voor wat wij hebben gehoord, is dat allemaal op te lossen.”

De gemeenteraad neemt naar verwachting op donderdag 4 juli een besluit over dit onderwerp.