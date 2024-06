ZOOM! trapt af met vriendenconcert in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Zondagmiddag 26 mei gaf het Ruysdaalkwartet een concert in de tuin van Landgoed Laag-Soeren. De muzikanten deden dit speciaal voor de vrienden van ZOOM! en de bewoners van het landgoed. Met een zeer gevarieerd repertoire van Tsjaikovski tot Oekraïense dansen was het genieten voor het talrijke publiek in de fraaie tuin. Binnen het programma was veel ruimte voor de volgende generatie om zich te laten horen.

Secretaris Piet Blanksma van de Stichting muziekfestival Zoom vertelde over het lopende project om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met viool en cello en jeugdige talenten met ambitie te gaan begeleiden bij hun muzikale ontwikkeling. Voorzitter Marc Budel van de Stichting Vrienden van ZOOM! verraste de aanwezige vrienden met een boekje met wetenswaardigheden over de achterliggende negen edities van het festival. Na afloop van het concert was er nog heel wat om over door te praten onder het genot van een hapje en een drankje.