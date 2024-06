ZOOM! strijkt neer op Middachten

DE STEEG – Van 5 tot en met 9 juni werd dit jaar weer het jaarlijks terugkerende muziekfestival ZOOM! gehouden. Tijdens dit muzikale spektakel, dat wordt georganiseerd door het Ruysdael Kwartet, treden internationale topmusici op. Op verschillende locaties op de Veluwezoom waren de klassieke klanken te horen.

Vaste prik is elk jaar het openluchtconcert, dat gratis toegankelijk is. Dit jaar was Landgoed Middachten het mooie decor voor dit bijzondere concert. Het weer zat helaas niet helemaal mee. Gedurende het concert begon het te regenen en kwamen in het publiek de paraplu’s tevoorschijn. Er stond een uitgebreid ensemble het podium, bestaande uit maar liefst vier ensembles: het Ruysdael Kwartet, Adam Quartet en Silhouet Kwartet en het Essenza Ensemble. Drie blazers, pianist, drummer en bassist maakten de muzikale begeleiding compleet. Samen met de jonge chansonnière Tess Merlot werden chansons van onder andere Edith Piaf, Charles Aznavour en Mouloudji ten gehore gebracht.

Foto: Aart van Raalte