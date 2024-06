Zonnepanelenactie voor inwoners Brummen

GEM. BRUMMEN – Gemeente Brummen en de lokale energiecoöperatie BrummenEnergie starten een gezamenlijke zonnepanelenactie getiteld ‘Alle daken zon’. Deze actie, ondersteund door zes lokale leveranciers, biedt bewoners van Brummen de kans om te profiteren van duurzame energie en aanzienlijk te besparen op hun energierekening. Zonnepanelen blijven een rendabele investering, ondanks de plannen om de salderingsregeling af te schaffen en de terugleveringskosten van energieleveranciers. Met een levensduur van minimaal 25 jaar zijn zonnepanelen in ongeveer acht tot tien jaar terugverdiend, legt de gemeente uit. Bovendien draagt zelf stroom opwekken bij aan een beter milieu.

Om meer te vertellen over de actie worden er twee bijeenkomsten gehouden. Dinsdag 2 juli is er om 19.30 uur een bijeenkomst in Plein 5 in Brummen. Woensdag 3 juli wordt er vanaf 19.30 uur meer informatie gegeven in het Tjark Rikscentrum in Eerbeek. Aanemelden kan via brummenenergie.nl/zonnepanelenactie. Hier kunnen ook direct offertes worden aangevraagd en een gesprek met de energiecoach worden ingepland. Deze hulp is gratis en vrijblijvend.