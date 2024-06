Zondag Bonte Schaap Festival in Rheden

RHEDEN – Dit weekend is de tweede editie van het Bonte Schaap Festival in Rheden. Zondag 9 juni is er een grote braderie, waarbij het schapen scheren centraal staat. De zaterdag daarvoor is het feest tijdens pre-party de Avond van het Blije Schaap, vanaf 19.30 uur staat Millennium Showband op het podium op het Mr. B. van Leeuwenplein.

Centraal deze dag staat het scheren van de schapen van de Rhedense kudde. De schapen komen rond 8.45 uur het dorp binnen en lopen na een stop bij Rhederhof door naar het Mr. B. van Leeuwenplein. Vanaf ongeveer 10.00 uur worden zij hier van hun warme wollen jas ontdaan.

Rondom het scheren is een grote, gezellige braderie waar verenigingen, stichtingen, sportclubs, ondernemers en hobbyisten uit Rheden en omgeving zich presenteren. Er is straattheater, een voorstelling van kindercircus Lorelly en een spelplein voor de kinderen.

Ook de werkgroep Nectarkroeg van het IVN is deze dag present. Deze groep heeft als doel de biodiversiteit binnen de gemeente Rheden te vergroten. De vrijwilligers geven deze dag informatie over waarom een grote diversiteit aan insecten belangrijk is en het beter is om biologische planten te gebruiken. Ook zijn biologische zaden te koop en is het insectenspel te spelen.

De Dorpskerk start de zondag met een viering om 9.30 uur, waarin schapen een rol spelen. Daarna is de kerk de hele dag geopend. Voor de kerk is een terras en op verschillende plekken zijn muzikale optredens. In de kerk is een expositie van José Kip te bewonderen. Er is een boekenmarkt en er worden rondleidingen gegeven in de toren en boven de gewelven van de kerk. Voor kinderen worden er filmpjes vertoond, onder andere van Shaun het Schaap. De opbrengst van de deze activiteiten is bestemd voor restauratie van de toegangspoort tot de kerk, waar de stichting Behoud Rhedense Dorpskerk op dit moment geld voor inzamelt.