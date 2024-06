Zomerklanken in Eerbeek

EERBEEK – Zaterdagavond 15 juni houdt Muziekvereniging Eendracht het zomerconcert ‘Zomerklanken’, samen met het Dutch Brass Collective. De muzikanten omschrijven het concert als ‘een samensmelting van twee muziekstromen binnen de wereld van de blaasmuziek’.

Het fanfareorkest van Eendracht gaat een breed muzikaal programma neerzetten. Onder leiding van dirigent Paul van Gils laat het orkest de vele muzikale mogelijkheden horen van een fanfareorkest.

De Dutch Brass Collective is een jonge regionale brassband. De band bestaat uit vele professionele en amateurmuzikanten, afkomstig uit het hele land. Zij delen allemaal de passie en vakmanschap die komt kijken bij de brassmuziek. Onder leiding van dirigent Chris Derikx zal het orkest een gevarieerd programma ten gehore brengen.

‘Zomerklanken’ is een van de vele concerten die Eendracht deze zomer geeft in Eerbeek in het kader van het 125-jarig bestaan van de vereniging. Het concert wordt gehouden in de Kruiskerk in Eerbeek en begint om 20.00 uur. De zaal opent om 19.30 uur. De toegang is gratis.