Zestigste editie Wandel4daagse Eerbeek eindigt op Via Gladiola

EERBEEK – De zestigste editie van de Wandel4Daagse Eerbeek eindigde op donderdagavond 30 mei op de Via Gladiola, waar de 1100 deelnemers de laatste meters aflegden tot aan het kermisterrein. Diverse wandelaars kregen van hun ouders, grootouders of vrienden een gladiool overhandigd als eerbetoon voor de mooie prestatie die ze geleverd hebben.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde zestigste editie, hoewel ook deze niet helemaal vlekkeloos verliep. Op de derde wandeldag zag de organisatie zich genoodzaakt om alternatieve routes uit te zetten, omdat er te veel water stond op een deel van de oorspronkelijke route. Maar dit relatief kleine euvel was snel verholpen en de lopers genoten van het alternatief.

De intocht op de vierde wandeldag was bijzonder feestelijk met de nieuwe grote boog die aan het begin van de Derckxkamp de Via Gladiola markeerde. Muziekvereniging Eendracht ging voorop in de stoet, gevolgd door een aantal bewoners van De Beekwal, die hun eigen alternatieve wandeltochten hadden gehad. Daarachter volgde een lange stoet van wandelaars. De Via Gladiolatrein sloot de feestelijke stoet af.

Foto: Gerrit van de Pol

