HALL – Op vrijdag 28 juni geeft mindfulness- en communicatietrainer Jantine Peters een workshop Mindful Communiceren. Tijdens de workshop maken de deelnemers kennis met een aantal praktische vaardigheden waarmee ze kunnen leren om goed in contact te staan met zichzelf en met de ander. Er worden in twee- of drietallen een paar oefeningen gedaan die kunnen inspireren om zelf met mindfulness in communicatie aan de slag te gaan. De vaardigheden en oefeningen zijn afkomstig uit de training Mindful Communiceren die in het najaar start.

De workshop vindt plaats van 11.00 tot 13.00 uur in de cursusruimte van natuurboerderij de Mhene in het buitengebied van Hall. De kosten bedragen 20 euro.

aandachtgeeftjekracht.nl

06-17369599