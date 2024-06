Wip de tegels uit de tuin

DOESBURG – Ben je nou helemaal betegeld?! Dat is het motto van de tegelwipactie die is opgestart op initiatief van Waterschap Rijn en IJssel. Doel is bewoners te motiveren zoveel mogelijk tegels te verwijderen en meer ruimte te geven aan groen in hun tuin. Dat zorgt voor een betere leefomgeving voor bijen en vlinders, groen biedt verkoeling op warme dagen en het regenwater kan beter de grond in.

Zaterdag 1 juni hield gemeente Doesburg samen met Stichting Steenbreek, Woonservice IJsselland en Waterschap Rijn en IJssel de actie ‘Ben je nou helemaal betegeld?!’ in wijk de Ooi. Bewoners konden een tuintegel inleveren in ruil voor een tuinplant. Burgemeester Loes van der Meijs wipte symbolisch de eerste tegel omhoog en gaf daarmee het startsein voor deze actie. De rest van de dag waren er medewerkers van de gemeente present, waaronder Benjamin Veuger, die elke Doesburger die een tegel kwam inleveren, graag een plantje meegaf.

Foto: Peter Bakker