WIK basketbal start meidenteam

RHEDEN – WIK basketbal blijft groeien. Er spelen inmiddels zoveel meiden dat er een nieuwe trainingsgroep is gestart, speciaal voor meiden alleen. Er is nog plek voor nieuwe spelers in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, maar oudere meiden zijn ook welkom. Er wordt getraind op woensdag van 15.00 tot 16.15 uur in sporthal De Hangmat in Rheden.

Trainster Simone Meijer: “In eigenlijk al onze trainingsgroepen spelen meiden mee. Maar veel van hen vinden basketballen nog leuker als ze samen in een meidenteam trainen. Dat is toch anders dan tussen de jongens. Zelf had ik dat ook, toen ik jeugdlid was.” De meeste meiden in de groep spelen nu één of twee jaar en zijn dus nog beginnend. Ook meiden zonder basketbalervaring kunnen gemakkelijk instromen.

wik.basketball@gmail.com