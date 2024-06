Werkzaamheden Wilhelminaweg in volle gang

DIEREN – De Wilhelminaweg ligt op de schop. Nog tot en met 28 juni wordt hier hard gewerkt aan het riool. Dit geeft weliswaar flinke overlast, maar de winkeliers en ondernemers laten weten allemaal nog steeds goed bereikbaar te zijn.

De riolering in de Oranjebuurt moet worden vervangen en daar wordt al maanden hard aan gewerkt. In fases gaan alle straten open om de werkzaamheden te verrichten. Dit geeft flinke overlast, maar alle straten in de wijk en dus ook de winkeliers aan de Wilhelminaweg, blijven bereikbaar. Het is mogelijk te voet bij de winkels te komen. De zaken aan de Buitensingel kunnen met de auto vanaf de richting Harderwijkerweg worden benaderd, maar omdat de kruising met de Spankerenseweg is afgesloten, is doorgaand verkeer niet mogelijk.

Deze fase van de werkzaamheden duurt nog enkele weken, naar verwachting tot en met eind juni. De hele herinrichting van de wijk moet eind dit jaar worden afgerond.

