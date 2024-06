Weerzien van oude bekenden bij Sportclub Doesburg

DOESBURG – Zaterdag 2 juni werd een bijzondere wedstrijd gespeeld bij Sportclub Doesburg. Het eerste elftal uit de jaren 90 speelde tegen partnervereniging De Graafschap, dat naar Doesburg kwam met team vol oudgedienden. Sportclub Doesburg speelde met het 1e elftal uit de jaren 90. Het was een weerzien van oude bekenden.

Na ontvangst met een kopje koffie en een heerlijk gebakje van Hans Ouderwets Lekker betraden de helden van weleer het veld. Er werd twee keer 30 minuten gestreden. Oud-De Graafschap ging na een 0-2 ruststand met een 2-4 overwinning het veld af. Voor rood-blauw wist Marcel Neervoort twee keer het net te vinden.

Na afloop bleef het nog lang gezellig in de kantine en werden oude verhalen en anekdotes opgehaald. Onder het genot van een overheerlijke rijsttafel van Rowena’s Rijsttafel Sushi & Poké Bowl werd het even stil in de kantine, maar daarna bleef het nog lang gezellig.

Foto: Peter Bakker