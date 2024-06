Wandeling rond Emmapiramide

ROZENDAAL – IVN Oost-Veluwezoom houdt op maandag 1 juli een wandeling met gids in het voormalig landschapspark Gelders Arcadië, met veel cultuurhistorie in een bijzonder mooie natuur, boven op een stuwwal. Welke sporen heeft de mens nagelaten in de natuur en hoe hebben zijn sporen de natuur weer beïnvloed? Het is het verhaal over de opgeleide sprengenbeek, de vele molens, de landbouwenclaves, wildwallen, het landschapspark en natuurlijk de Emmapiramide, maar bovenal het verhaal van de grote rijkdom aan flora en fauna, waarbij het ontstaan van de stuwwal het begin van alles is.

De wandeling start om 9.30 uur bij de parkeerplaats ter hoogte van Buitenplaats Beekhuizen, is circa 3 kilometer lang en duurt ongeveer 2 uur. De wandeling gaat over steile en oneffen zandpaden met hoogteverschil tot 120 meter, dus het is belangrijk dat deelnemers goed ter been zijn en geschikte kleding en schoeisel dragen. Honden kunnen helaas niet mee. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

