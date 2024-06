Wandeling op de langste dag

HUMMELO – Het is inmiddels traditie om op de avond van de langste dag samen te wandelen in het gebied tussen Hummelo en Hoog-Keppel. Dit jaar vindt die wandeling plaats op donderdag 20 juni. Het is een avond ‘om te verstillen en de natuur om ons heen te ervaren en elkaar te ontmoeten.’ Thema voor wandeling is ‘Onder de zon’.

De start is om 19.15 uur in de kerk in Hummelo. Rond 20.30 uur staat in Hoog-Keppel de koffie en thee klaar op de Van Panhuysbrink. Na een korte pauze en een moment met een paar teksten en muziek lopen de wandelaars via een andere weg terug naar Hummelo. In Hummelo wordt de avond afgesloten en is er een drankje. Iedereen is van harte welkom om mee te lopen. Ook wie niet mee wandelt kan aansluiten bij de momenten in de kerk en in Hoog-Keppel. De wandeling wordt georganiseerd door ds. Elise Wijnands en ds. Karin Spelt en is onderdeel van de gezamenlijke activiteiten van de kerken in en rond Doesburg.