Wandeling Natuur & Cultuur

LAAG-SOEREN – Een gids van Natuurmonumenten begeleidt zondag 16 juni van 10.00 tot 13.00 uur een wandeling door het gebied van de zeven heuvelen van de Veluwezoom. De tocht voert over het landgoed Laag-Soeren en langs de Soerense Beek. De sprengen en bronnen en de daarbij behorende planten en dieren komen uitgebreid aan bod. De gids kan meer vertellen over de lange historie van het gebied. De wandeling is ongeveer 6,5 kilometer lang.

De wandeling start vanaf de Prietsnitzhoeve in Laag-Soeren. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.