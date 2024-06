Wandeling met thema klimaatverandering

VELP – IVN Oost-Veluwezoom houdt op zondag 30 juni in de bossen bij Velp een wandeling met het thema ‘klimaatverandering’. Ook de bossen op de Veluwezoom hebben last van de klimaatverandering. IVN-gidsen vertellen hoe dat te zien is en hoe bosbeheerders ervoor zorgen dat de natuur weerbaarder wordt tegen zomerse hitte en droogte en warmere winters. De excursie start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Emmapiramide aan de Kluizenaarsweg in Rozendaal. De wandeling duurt ongeveer twee uur en gaat over onverharde paden. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

ivnoostveluwezoom.nl