Waarschuwingen en boetes na grote horecacontrole

DOESBURG – In Doesburg is op donderdag 23 mei een grote horecacontrole gehouden. Diverse horecazaken zijn bezocht door verschillende overheidsinstanties. Gemeente, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Arbeidsinspectie en Omgevingsdienst trokken hierbij samen op. Er werd onder meer gecontroleerd op de naleving van hygiënevoorschriften, vergunningen en voorschriften op het gebied van brandveiligheid.

De gemeente Doesburg heeft de leiding bij het integraal handhavingsbeleid en vindt het belangrijk dat de horeca jaarlijks wordt gecontroleerd in samenwerking met andere partijen: een zogenoemde integrale controle. Tijdens deze controles wordt er onder andere gekeken of de vergunning in orde is. Ook is er aandacht voor de brandveiligheid, de arbeidsomstandigheden en de voedselveiligheid.

Het doel is naleving van de wet- en regelgeving af te dwingen, overlast te verminderen of te voorkomen en bovendien is het ook belangrijk de concurrentie in Doesburg eerlijk te houden. “Ik ben ontzettend blij met de fijne horecazaken in Doesburg. Wij zijn een gastvrije stad, waar veel toeristen komen en de horeca is erg belangrijk voor Doesburg. Ik vind ook dat iedereen zich aan de wet- en regelgeving moet houden, zodat het hier zo fijn vertoeven blijft. Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in Doesburg en ik hecht aan regelmatige controles en handhaving”, aldus burgemeester Loes van der Meijs.

Er werden in totaal zeventien horecazaken gecontroleerd. De controle is goed verlopen. Er zijn diverse waarschuwingen gegeven en er zullen ook enkele boetes worden opgelegd. De overtredingen waren onder andere op het gebied van hygiëne, brandveiligheid, vergunningen en de arbeidstijdenwet.