vv Oeken JO17-1 kampioen

OEKEN – Zaterdag 18 mei speelde vv Oeken JO17-1 een belangrijke uitwedstrijd tegen Voorst JO17-1. De opdracht was duidelijk, er moest gewonnen worden om het kampioenschap binnen te slepen. Er was veel support uit Oeken. Ouders, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen waren in een blauw-witte stoet naar Voorst gekomen en stonden massaal langs de kant van het veld. Een spannende wedstrijd eindigde in 2-5 overwinning, waarna het kampioensfeest kon beginnen. Champagne, kampioensdoeken, de Oeken-vlag en kampioenshirts maakten het in Voorst al tot een blauw-wit feestje. In Oeken werd het feest voortgezet met de uitreiking van de kampioensschaal.