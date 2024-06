Vrijwilliger gezocht voor gereedschapsdepot

ROZENDAAL – Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is per 16 september op zoek naar een vrijwilliger voor ondersteuning in het gereedschapsdepot. De werkzaamheden bestaan vooral uit het onderhoud van hand- en gemotoriseerde gereedschappen. Daarnaast zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden op het erf en speelt contact met andere vrijwilligers een belangrijke rol.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) faciliteert zo’n 12.500 vrijwilligers die actief zijn in het landschap. Dat doet SLG onder meer door het uitlenen van goed gereedschap. Dat gebeurt vanuit een gereedschapsdepot met vrijwel alle typen handgereedschappen die nodig zijn voor het onderhoud van het landschap. Omdat het aantal vrijwilligers dat gebruikmaakt van het gereedschapsdepot steeds groter wordt, is SLG op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger ter aanvulling van het depotteam.

Het gereedschapsdepot in Rozendaal is iedere maandag- en vrijdagochtend geopend. Op deze dagen kunnen landschapsvrijwilligers gereedschappen ophalen en terugbrengen. Zodra gereedschappen retour worden gebracht zijn deze toe aan een onderhoudsbeurt. De gereedschappen worden nagekeken, schoongemaakt, geslepen en gerepareerd. Het gereedschapsdepotteam bestaat in totaal uit vier vrijwilligers en de depotbeheerder. Voor zowel de maandag- als de vrijdagochtend is SLG op zoek naar versterking. Ervaring met werk in het landschap is een pre, net als handig zijn met hout- en metaalbewerking en het onderhoud van machines. Van de gezochte vrijwilliger wordt bovendien gevraagd dit vrijwilligerswerk drie jaar te willen doen.

slgelderland.nl/info/vacatures-en-stages