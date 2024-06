GEM. RHEDEN – Ieder kind een fiets. Dat is het doel van de actie ‘Voor iedereen een fiets’, die in de gemeente Rheden is opgezet door het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Een bijdrage van de stichting Deel en Geef Door maakt dit mogelijk.

Helaas is een eigen fiets niet vanzelfsprekend voor ieder kind. Niet elke ouder kan zich een fiets veroorloven en dat terwijl een fiets noodzakelijk is om mee te kunnen doen. Kinderen hebben een fiets nodig om naar hun vriendjes te fietsen of naar de sportclub.

De stichting Deel en Geef Door heeft maar liefst 7500 euro opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur en dit wordt gebruikt voor de actie ‘Voor iedereen een fiets’. Een kind, waarvan ouders/verzorgers onvoldoende financiële mogelijkheden hebben, kan een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor een gratis fiets. Het formulier voor het indienen van een aanvraag is te vinden op sportinrheden.nl.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 0 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen sporten bij een vereniging of een culturele activiteiten kunnen doen, bijvoorbeeld muziekles, theateractiviteiten of schilderen. Dat is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Ze leren samenwerken, merken waar ze goed in zijn waardoor het zelfvertrouwen groter wordt en het concentratievermogen toeneemt.