Volop plezier op Eerbeekse kermis

EERBEEK – Vanaf donderdag 30 mei was het feest in Eerbeek. Vier dagen lang genoten inwoners van kermis, muziek, vogelschieten en de familiedag. Op de kermis genoten bezoekers van vele verschillende attracties. De ‘Bomber’ was dit jaar het letterlijke hoogtepunt van de kermis en alleen geschikt voor echte waaghalzen. Voor wie de Bomber een stapje te ver ging, was er gelukkig ook nog genoeg te beleven. De botsauto’s, trampoline en boksballen waren ook weer erg in trek.

De kermis werd donderdag al om 15.00 uur geopend, maar het feest begint altijd echt als de wandelaars van de Wandel4Daagse zijn binnengehaald. Op vrijdagavond stond het vogelschieten op het programma. Burgemeester Geert van Rumund loste het eerste schot. Dat de 399 schutters er zin in hadden en goed schoten bleek wel toen al om 20.45 uur de rechtervogel ‘viel’. Koning werd Ronald Bouhof. Daarna duurde het nog een uur voor ook de tweede koning bekend werd: Guus Scholten.

Op zaterdag was het de beurt aan 261 vrouwen. Wethouder Steven van de Graaf loste het eerste schot. De linkervogel viel na 202 schoten door Marion van der Velde, de eerste koningin. Helaas lukte dit bij de rechtervogel niet en werd door loting Michelle Schreurs koningin.

De Oranjefeesten begonnen weliswaar heel nat, maar met verenigde krachten, veel extra grondplaten en tonnen houtsnippers werd het terrein begaanbaar gemaakt. Vooral zaterdagmorgen is er veel werk verzet met het schoonvegen van de platen en het gras vol modder. Vanaf zaterdagmiddag bleef het droog en daardoor werd ook de zondag, met de familiemiddag op de kermis, een groot succes. Traditiegetrouw eindigde het kermisweekend op zondagavond met een groots vuurwerk.

Foto: Henny Versteeg