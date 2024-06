Vogelknuppelen in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Een houten vogel op een paal en een knuppel. Dat zijn de simpele ingrediënten van het traditionele vogelknuppelen, dat zaterdag 27 mei werd gespeeld tijdens de jaarlijkse Oranjefeesten in Laag-Soeren. Al direct bij de eerste geworpen knuppel verloor de vogel een vleugel, maar daarna duurde het toch nog een flinke poos tot Sigrid van Milligen de romp naar beneden wist te halen. Zij werd, net als in 2017, knuppelkoningin.

Ook het vogelschieten had te maken met een taaie vogel, die het maar liefst vijf schietrondes wist uit te houden. Het was uiteindelijk Gert Nieuwland die het dier van de paal schoot en zich de nieuwe schutterskoning mag noemen.

Het dorp kijkt terug op mooie Oranjefeesten, die vanwege het slechte weer op vrijdag weliswaar wat stroef van start gingen. Het ringsteken in 2CV’s moest worden afgelast. De optocht op zaterdagmorgen maakte veel goed. Er kwam een rariteitenkabinet langs, er was aandacht voor de wolf en een wasvrouw die druk in de week was met tobbe, teil en strijkijzer, om maar eens wat te noemen. Sempre Crescendo zorgde hierbij voor de muziek, tijdens de feestavonden zorgden Riva Soul, Billy Dance en DJ Hamer ervoor dat de voetjes van de vloer gingen.

Foto: Christa Heine