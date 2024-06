Vijftiende editie van de Keppelrun

HOOG-KEPPEL – Zondag 9 juni vindt de vijftiende editie plaats van de Keppelrun. Deze prestatieloop gaat dwars door het fraaie decor van een typisch Achterhoeks coulisselandschap en door de dorpskernen van Hoog- en Laag-Keppel. Onderweg ervaren de hardlopers de rust en de schoonheid van de natuur en komt de historie tot leven, aldus de organisatie.

De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 1, 2,5, 5 of 10 kilometer, met start en finish in het dorp Hoog-Keppel. Het startschot van de Keppelrun klinkt om 10.00 uur voor de Paradoxx Womens Fashion 2,5 kilometer-loop. Om 10.30 uur gaat de Bronckhorst Tandartsen 5 kilometer-loop van start en om 11.30 uurde Coffee Fresh Westhoff 10 kilometerloop. Om 13.00 uur start de Achterhoek Nieuws Jeugdloop, in vier verschillende leeftijdscategorieën. Kinderen van 4 en 5 jaar lopen 500 meter, deelnemers van 6/t, 8/9 en 10/11 jaar lopen 1 kilometer. De kinderen in de leeftijdscategorieën 4-5 en 6-7 jaar mogen onder begeleiding van ouders lopen.

Inschrijven kan tot en met zaterdag 8 juni 23.59 uur. Er is geen na-inschrijving mogelijk.

Het hardloopevenement wordt mogelijk gemaakt door de inzet van meer dan honderd vrijwilligers uit de directe omgeving en de samenwerking met de Hessenhal, het Hessenbad, de Keppelse Golfclub, muzikanten en betrokken sponsoren. Na afloop kunnen deelnemers een gratis duik nemen in het warme water van het Hessenbad. Bij de Hessenhal staan diverse standjes met onder andere lekkernijen en langs het parcours staan muziekbandjes die samen met DJ Niels op het plein voor de Hessenhal zorgen voor een heerlijke sfeer.

Alle deelnemers ontvangen dit jaar een unieke herinneringsmedaille en leuke extra’s, zoals cadeauvouchers voor een gratis golfclinic, kortingsbon voor hardloopschoenen en gratis entree tot openluchtzwembad Hessenbad. Ook ontvang ze digitaal een certificaat en een videofilm van hun finish. Alle overige informatie en praktische zaken zijn te vinden op keppelrun.nl.