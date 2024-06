Viering Keti Koti in Rheden

RHEDEN – In de Dorpskerk in Rheden wordt zondag 30 juni een oecumenische viering gehouden om de afschaffing van de slavernij, Keti Koti, te herdenken en vieren. In de viering voeren verschillende sprekers het woord, uit zowel kerkelijk als maatschappelijk perspectief. Het Arnhemse gospelkoor Desire zorgt voor de muzikale aankleding. Daarnaast is er ruimte voor Antilliaanse zang en dans. Voor kinderen is er tijdens een deel van de viering een eigen programma. Na de dienst worden bloemen gelegd bij het Keti Koti Monument naast de Dorpskerk en is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een hapje en een drankje en te genieten van wereldmuziek.

Deze viering wordt georganiseerd door een samenwerking tussen de Raad van de Kerken in Rheden, de Antilliaanse Gemeente New Song en het Keti Koti Comité Rheden. Het programma begint om 10.00 uur.