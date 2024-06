Vechtpartij bij AZC Velp

VELP – Donderdag 27 juni zijn de hulpdiensten laat op de avond massaal uitgerukt voor een incident bij de opvang voor asielzoekers aan de Arnhemsestraat in Velp. In eerste instantie werd gedacht dat het om een steekpartij ging, maar daar bleek geen sprake van. Wel werd er gevochten. Eén persoon liep hierbij verwondingen op. Deze gewonde werd ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel en ging even later op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis.

Tot dusver zijn er geen aanhoudingen verricht.

Foto: Sebastiaan Kleijn/Persbureau Heitink