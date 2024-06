Van Riswijk blijft in Zevenaar

GEM. ZEVENAAR – Lucien van Riswijk, burgemeester van de gemeente Zevenaar, wil graag nog een tweede termijn in deze functie aangaan. De gemeenteraad denkt daar hetzelfde over en heeft op woensdag 26 juni het besluit genomen Van Riswijk via de commissaris van de Koning van de Provincie Gelderland bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming. Na deze aanbeveling is het wachten op het Koninklijk besluit alvorens de burgemeester ten overstaan van de commissaris de eed of belofte zal afleggen.