Uitbreiding Albert Heijn in Rheden stap dichterbij

GEM.RHEDEN – De mogelijke uitbreiding van Albert Heijn in Rheden is al sinds 2017 een punt van discussie. De supermarkt, die gevestigd is op de hoek Groenestraat-Oranjeweg, wil uitbreiden naar een winkeloppervlakte van maximaal 1400 vierkante meter, de huidige winkel beslaat een oppervlakte van 900 vierkante meter. De Rhedense gemeenteraad moest dinsdag 28 mei besluiten of het bestemmingsplan gewijzigd kan worden.

Het perceel dat de supermarkt voor haar uitbreiding wil gebruiken heeft nu nog een woonbestemming. Een groot pijnpunt in het dossier is een 4,5 meter hoge muur die Albert Heijn van plan is te bouwen om het laad- en losterrein af te schermen. Bewoners van de Steenbakkersstraat zien dit absoluut niet zitten, omdat die muur op hun erfgrens moet komen. Zij spraken in een eerdere vergadering al in om hun ongenoegen te uiten. Zij vrezen dat de muur zeer grote gevolgen heeft voor de bezonning van hun tuin, het binnenkomende daglicht en ontstaan van schaduw in de woningen.

Verdeeldheid

Het verliezen van ruimte voor woningen en een muur van 4,5 meter hoog gaven de fracties dan ook behoorlijke hoofdbrekers. VVD noemde het besluit een worsteling, maar stemde ‘met een slecht gevoel’ voor. De fractie van de PvdA was verdeeld. De ChristenUnie kon zich de bezwaren van de bewoners goed voorstellen, maar stemde voor. GroenLinks had eveneens begrip voor de tegenstanders, maar benadrukte dat er ook voorstanders van de plannen zijn. “Helaas kan niet iedereen gelijk krijgen.” Ook de fractie van het CDA stemde voor. “Het is niet de beste oplossing, maar voor dit moment wel”, vond de partij.

De Volkspartij Politiek Rheden stemde tegen. Doorslaggevend vond de partij het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad en de 4,5 meter hoge muur noemde de partij ‘onacceptabel’. GPRB stemde ook tegen. Ook D66 wilde niet voor de plannen stemmen. Deze partij is van mening dat het participatieproces onvoldoende was ingezet.

Stemmen

Hoewel de raad behoorlijk verdeeld was, werd er toch ingestemd met het vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan. Zestien raadsleden stemden voor en tien tegen. Daarmee komt de uitbreiding van de supermarkt een stap dichterbij.