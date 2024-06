Uitblinkers nomineren in besturen en vernieuwen

GEM. APELDOORN – Op 7 november worden ‘uitblinkers in besturen en vernieuwen’ in het zonnetje gezet in de gemeente Apeldoorn. Deze feestelijke gelegenheid is een blijk van trots voor de vrijwilligers die actief zijn in het besturen, de commissies en het coördineren van activiteiten in Apeldoorn. Zonder vrijwillige inzet zouden veel activiteiten binnen verenigingen en stichtingen niet mogelijk zijn. “Daarom is het belangrijk om deze personen in het zonnetje te zetten en hun bijdrage te waarderen”, zegt de gemeente Apeldoorn. “Bovendien biedt de feestelijke uitreiking kans om te laten zien hoe leuk en waardevol het is om betrokken te zijn bij besturen, commissies en coördineren.”

De Uitblinker-verkiezing is de gelegenheid om waardering te tonen voor degenen die dit jaar uitblinken in besturen en vernieuwen. Bewoners van de Apeldoornse dorpen kunnen tot 10 september uitblinkers aanmelden via bestuurdersacademieapeldoorn.nl. Hier zijn ook spelregels te vinden.