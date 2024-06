Twee nieuwe gemeentelijke monumenten in Rheden

LAAG-SOEREN/ DE STEEG – Het college van burgemeester en wethouders van Rheden heeft twee nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen: ‘t Leihuis in Laag-Soeren en De Wolfskuil op landgoed Middachten in De Steeg. De nieuwe monumenten hebben een belangrijke historische en culturele waarde in de gemeente. De eigenaren ontvingen uit handen van wethouder Paul Hofman een monumentschildje.

Beide eigenaren hebben zelf een verzoek gedaan om hun pand op de gemeentelijke monumentenlijst te laten plaatsen. Vervolgens is onderzocht of de panden hiervoor in aanmerking komen.

‘t Leihuis

Natuurmonumenten is eigenaar van ‘t Leihuis. Het pand wordt gepacht door Henk Sloot en is in gebruik als makelaarskantoor van REBO Groep BV. ’t Leihuis is een voormalig landhuis uit 1908. Het pand heeft verschillende bouwstijlen met een deel gepleisterde gevels en zichtbare baksteendetails. Veel onderdelen zijn bewaard gebleven zoals tegelvloeren, natuurstenen schouwen, originele deuren en troggewelven in de kelder. In de tijd dat ’t Leihuis werd gebouwd stonden in het prachtige natuurgebied al enkele landhuizen.

De Wolfskuil

Graaf zu Ortenburg van Kasteel Middachten is eigenaar van boerderij De Wolfskuil. Het pand wordt gepacht door de familie Harmsen. Zij hebben hier een gemengd bedrijf en boeren natuurinclusief. Het monument is een bakstenen T-huisboerderij dat naar schatting uit de eerste helft van de zestiende eeuw komt. In de jaren 1860 heeft er een verbouwing plaatsgevonden, waarbij het voorhuis is gebouwd. Al in 1200 wordt er vermelding gemaakt van een hofstede ‘Wolfssteege’. Dus misschien is het monument wel ouder en heeft het al langer een relatie met Middachten.

Van links naar rechts: Maarten Bakker (gebiedsmanager Natuurmonumenten), wethouder Hofman, Ninke Sloot (erfpachter), Wineke Allersma (adviseur gebouwd erfgoed Natuurmonumenten)