Twee films bij Filmhuis Dieren

DIEREN – Het Filmhuis Dieren vertoont deze week twee films op drie speeldagen in de Zoomerij.

Vrijdag 7 juni draait om 20.00 uur de romantische komedie ‘She came to me’. Componist Steven Lauddem worstelt met een creatieve blokkade. Het lukt hem niet om de muziek af te maken voor de opera die zijn grote comeback moet worden. In opdracht van zijn vrouw en voormalig therapeute Patricia gaat hij op zoek naar inspiratie. Wat hij onderweg ontdekt, is veel meer dan waar hij op had gerekend, of wat hij zich ooit had kunnen voorstellen.

Zondag 9 juni om 14.30 uur en dinsdag 11 juni om 20.00 uur wordt de film ‘C’è ancora domani’ vertoond. Delia en Ivano wonen met hun kinderen en Ivano’s ziekelijke vader in Rome. Het is 1946 en de mensen in de stad balanceren tussen de bevrijdingsroes en de tekorten van de voorbije oorlog. Delia is het zorgende type die heeft leren omgaan met haar tirannieke man. De familie is opgewonden want hun dochter gaat zich verloven. Maar alles verandert wanneer Delia een mysterieuze brief ontvangt die haar moed aanwakkert om te streven naar een beter leven.Geïnspireerd door de verhalen van grootmoeders en overgrootmoeders.

filmhuisdieren.nl