Trekkertrek in Spankeren

SPANKEREN – Vrijdag 31 mei werd op de muziektent in Spankeren het Oranjefeest officieel geopend. Het dorp maakte zich op voor een weekend feest. Na het Olde leu’café voor de oudere dorpsbewoners op vrijdagmiddag, ging het feest ’s avonds van start met de traditionele optocht. Met versierde wagens en fietsen werd een ronde door het dorp gemaakt. De schoolkinderen mochten meerijden op de boerenkarren.

Ook op zaterdag was er een bomvol programma. Er werd rustig gestart met een katerontbijt. Daarna was het tijd voor de kinderspelen, het kruisboogschieten, luchtbuksschieten en vogelschieten. Herbert Fransen werd gekroond als schutterskoning. Een spektakel was de trekkertrek. In duo’s werd de strijd aangegaan om de trekker zo snel mogelijk over de streep te trekken. Een hele toer, die bij veel deelnemers voor flink spierpijn heeft gezorgd.

Foto: Christa Heine