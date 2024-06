Toon Tellegen in De Pinkenberg

ROZENDAAL – Toon Tellegen en het Wisselend Toonkwartet spelen vrijdag 7 juni in Openluchttheater de Pinkenberg in Rozendaal. Ze brengen verhalen uit Tellegens nieuwste bundel ‘Waar gaan we eigenlijk heen’.

Dat muziek, literatuur en filosofie samen gaan, bewijzen Toon Tellegen en het Wisselend Toonkwintet al jaren. Steeds opnieuw slagen ze erin een wonderbaarlijke sfeer te scheppen van weemoed en verlangen, absurde redenaties en feestelijke avontuurlijkheid. Na afloop van de voorstelling signeert Toon Tellegen zijn werk.

De voorstelling in Rozendaal begint om 20.00 uur. Tickets zijn te koop via depinkenberg.nl en indien nog beschikbaar aan de deur.