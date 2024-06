Thuisbatterijen bij huishoudens

LOENEN – In de nieuwe kabinetsplannen wordt de salderingsregeling voor zonnepanelen afgeschaft per 2027. Ook zijn er steeds meer problemen met overbelasting van het stoomnet. Daarom loopt bij de Energie Coöperatie Loenen een project om ‘stroom achter de meter te houden’. En om stroom goedkoop in te kopen en op te slaan en die stroom weer terug te verkopen als de prijs hoog is. Dus de batterij opladen als je zonnepanelen meer opwekken dan je op dat moment gebruikt. De opgeslagen energie gebruik je pas in de avond, als de panelen niet meer leveren en stroom vaak ook nog eens extra duur is. Of je verkoopt de opgeslagen stroom juist dan. Momenteel loopt er een aanvraag van ECL bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om dat project uit te breiden met meer batterijen en nieuwe experimenten. Wie interesse heeft kan contact opnemen via info@ecloenen.nl.