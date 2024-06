Theater van Zomaargasten tijdens de VrijMiBo bij de Zoomerij Dieren

DIEREN – Op vrijdag 14 juni houdt de Zoomerij Dieren een vrijdagmiddagborrel (VrijMiBo). Tijdens deze VrijMiBo kunnen aanwezigen in gesprek met Rhedense organisaties op het gebied van welzijn, sport, kunst en cultuur. Ook is er interactief theater van het duo Oscar Kocken en Patrick Nederkoorn, die hun voorstelling ‘Zomaargasten’ spelen.

In de theatervoorstelling ‘Zomaargasten’ staan bijzondere verhalen van ‘100 procent Onbekende Nederlanders’ centraal. Theatermakers Oscar Kocken en Patrick Nederkoorn richten hun podium in als provisorische talkshowstudio, waarin steeds een andere nietsvermoedende bezoeker wordt geïnterviewd over zijn of haar toekomst en geschiedenis, dromen en ambities, de reden waarom hij of zij ‘s ochtends het bed uit komt.

Ondertussen wordt ter plekke gecreëerd beeldmateriaal op grote schermen geprojecteerd, waardoor in 20 minuten de show van iemands leven ontstaat. Een ontwapenend portret van een toevallige voorbijganger, soms ontroerend, soms hilarisch, maar altijd met als doel te laten zien wat deze ene persoon tot zo’n uniek mens maakt. Een monumentje voor de gewone mens, die heus niet zomaar iemand is.

Ook is er tijdens de VrijMiBo een ontmoetingsmarkt. Rhedense organisaties nemen een hapje mee dat symbool staat voor hun vereniging. Tijdens het proeven van een hapje kan er worden kennisgemaakt met verenigingen. De VrijMiBo is vrijdag 14 juni van 16.00 tot 19.00 uur in de Zoomerij Dieren. Rhedense organisaties die graag aan willen sluiten, kunnen hiervoor een mailtje sturen naar Ilse Paulus op i.paulus@dezoomerij.nl. Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk en kan via dezoomerij.nl/thema of via de Zoomerij Dieren, 0313-415476.