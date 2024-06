Terug naar de middeleeuwen

DOESBURG – Dat de Hanzedag zich mag verheugen op vele bezoekers uit Doesburg, maar ook uit de verre omtrek, is inmiddels bekend en ook afgelopen zaterdag 8 juni maar al te goed te merken. Al vroeg stroomden de bezoekers het Hanzestadje binnen, die geheel in middeleeuwse sfeer was omgetoverd. De vele kraampjes, theatergroepen, het decor en de verklede mensen en kinderen maakten van de stad een sprookje en er was dan ook van alles te zien en te beleven. Van toverdranken maken en alpaca’s aaien tot een cursus ridder worden of een ontmoeting met een zwerver of Willem van Oranje, alles was mogelijk deze dag. Iedereen die dat wilde, kon een kostuum lenen en een bijdrage leveren aan de sfeer en de dag. De ‘jonkvrouwen’ op de foto voelden zich helemaal terug in de tijd en genoten van het feest en de aandacht die ze van de bezoekers kregen.

De organisatie heeft heel veel werk verzet om dit geheel neer te zetten, maar ook alle vrijwilligers die hielpen met op- en afbouw, opruimen en het regelen van het verkeer waren onmisbaar. De Hanzedag is een feest voor, maar ook dóór Doesburgers.

Foto: Hanny ten Dolle