Team PA haalt 18.000 euro op voor KWF

RHEDEN – Team PA uit Rheden heeft op donderdag 6 juni opnieuw een sportieve prestatie geleverd tijdens de zeventiende editie van Alpe d’HuZes. Een delegatie van tien sporters was afgereisd naar Frankrijk om al lopend en/of fietsend zo vaak mogelijk de 21 bochten van de Alpe d’Huez te bedwingen en daarmee zoveel mogelijk geld op te halen ten behoeve van onderzoek, bestrijding, behandeling en begeleiding bij kanker. Met in totaal 28 beklimmingen door Team PA-leden is ruim 18.000 euro opgehaald en daarmee is een mooie bijdrage geleverd aan de voorlopige eindbedrag van ruim 18 miljoen euro.

Op donderdag 5 juni 2025 vindt de volgende editie van Alpe d’HuZes plaats, waaraan Team PA opnieuw gaat deelnemen. Het team is te volgende via verschillende social-media kanalen. Belangstellenden die deelname aan dit unieke evenement willen ervaren, kunnen zich richten tot teamcaptain Martin de Vries, via m.vries718@upcmail.nl.