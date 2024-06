Tas voor nieuwe bewoners Empe en Tonden

EMPE/TONDEN – Afgelopen weken zijn nieuwe bewoners van Empe en Tonden verrast met een ‘Welkom-tas’. In de eerste serie uitreikingen zaten onder meer Lotte Jansen en Robin Thoonen. Zij zijn de nieuwe bewoners aan de Weg over het Hontsveld in Empe. Zij wonen nu in Brummen en zullen waarschijnlijk in 2025 op ’t Hengelaar” gaan wonen.

De Welkom-tas is een initiatief van het bestuur van het Verenigingsgebouw ‘t Oortveld en de Dorpsraad Kleine Kernen Empe-Tonden. In deze Welkom-tas presenteren diverse verenigingen en andere organisatie zich door middel van een folder of een persoonlijk bericht aan de nieuwe bewoners van beide kernen. Het doel is om nieuwe bewoners een overzicht te geven van de activiteiten die op straat, buurt of dorpsniveau worden georganiseerd in verenigingsverband.