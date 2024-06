DIEREN – Op zondagavond 9 juni is er een Taizéviering in de Ontmoetingskerk in Dieren. Een Taizéviering is gebaseerd op de oecumenische kloostergemeenschap in het Franse Taizé. Kenmerken voor een Taizéviering zijn stilte, meditatie, muziek en gebed. De dienst is ook nu weer voorbereid door een groep mensen uit de Ontmoetingskerk Dieren. De dienst begint om 19.30 uur.