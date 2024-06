Succesvolle dan-examens voor Eerbeekse Karate Club

EERBEEK – Nick Vleeming en Sven van de Pol, leerlingen van Karate Club Eerbeek, hebben zondag 9 juni een perfect danexamen afgelegd. Beiden kregen de zwarte band 1e dan in Shotokan Karate.

Nick en Sven lieten in een examen van ruim een uur diverse verplichte vormen en hun eigen kennis zien aan de KBN-examinatoren. En met succes. Ze mochten uit handen van de stijlvertegenwoordiging Dimitra Limineos en hun leraar Ronald van den Eyssel de felbegeerde zwarte band ontvangen.

Sven is als kleine karatetijger van 8 begonnen bij Karate Club Eerbeek. Hij was een snelle leerling en zeer leergierig. Nick is op latere leeftijd ingestroomd en kon niet achterblijven bij zijn dochter Roselie, die in 2022 al haar 1e dan heeft gehaald. Beiden hebben tijdens de lessen in de club goed hun best gedaan en bij de diverse clubexamens zijn ze altijd vol lof geslaagd.

Foto: Gerrit van de Pol