Succesvol daten bij het NIO

VELP – Op uitnodiging van het Netwerk Informatie Ondersteuning (NIO) hebben 42 professionals en vrijwilligers met elkaar kennisgemaakt in de aula van Nieuw Schoonoord in Velp. Om de tien minuten wisselden de deelnemers van gesprekspartner om vervolgens opnieuw de ander te informeren met welke projecten en activiteiten zij beroepsmatig of vrijwillig van betekenis zijn voor inwoners. Deze gesprekjes van tien minuten bleken telkens te kort, de deelnemers hadden elkaar veel te vertellen. Het liefst zouden ze de bel voor de volgende ronde negeren.

Fondsen zoals de Gelrepas, Van Gelderstichting, Middelhovenfonds, het Jeugdsportfonds en SUN Rheden hebben met elkaar kennisgemaakt en konden anderen uitleggen voor welke doelgroep je bij hen terechtkan voor extra ondersteuning. Ook Saar Aan Huis, de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE, Speelotheek Velp en de RK Parochie verrasten menigeen dat zij meer doen voor inwoners dan verwacht. De professionals en vrijwilligers van onder andere VPTZ, MVT, Sport in Rheden, Auticafé, Paperclip, Stoer, Zeker Financiële Zorg, Innoforte, Incluzio, Buurtzorg, Incluzio, Rhedens Maal en Humanitas zijn nu geen onbekenden meer van elkaar.

De NIO-Kerngroep kan zeer tevreden terugkijken op deze netwerkmiddag. ‘Onbekend maakt onbemind’ is omgedraaid naar ‘bekend maakt bemind’. Er zijn verbindingen gelegd die ten goede gaan komen aan de inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal.

Foto: Theo Jansen