Subsidie mogelijk voor activiteiten rond 80 jaar vrijheid

REGIO – De provincie Gelderland stelt subsidie beschikbaar voor activiteiten en evenementen in het kader van 80 jaar vrijheid. Het gaat om grotere activiteiten die plaatsvinden tussen 1 juli dit jaar en 31 augustus volgend jaar.

Er is wel een aantal voorwaarden verbonden aan de subsidie. Zo moet natuurlijk de Tweede Wereldoorlog het uitgangspunt zijn en worden minstens twee van de volgende groepen bij de activiteit betrokken: veteranen die hebben deelgenomen aan een vredesmissie, jongeren, ooggetuigen van oorlogsgeweld of hun nabestaanden of Nederlanders met een migratieachtergrond. Er moet oog zijn voor het thema vrijheid en herdenken en de activiteit moet ontmoeting stimuleren en de deelnemers aanzetten tot gesprekken over dit onderwerp. Het moet gaan om een groter project dat tenminste 30.000 euro kost, waarbij de helft van het totale bedrag zelf wordt gefinancierd. U

Ook moet het passen binnen het regioprogramma waarin de Achterhoekse en Liemerse gemeenten samenwerken met de Duitse grensstreek. Dat houdt in dat er aandacht moet zijn voor vrijheid zonder grenzen en grensoverstijgende ontmoetingen. Daarnaast ligt het accent op mensen en onderlinge solidariteit.

Op gelderland.nl/subsidies/vrijheid staat meer over de voorwaarden en subsidie. Het zit in totaal 450.000 euro in de pot en op is op.